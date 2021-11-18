Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Минздрав зовет украинцев обсудить легализации канабисса

Четверг, 18 ноября 2021, 10:30
Фото unsplash

Министерство здравоохранения вынесло законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса на общественное обсуждение.

Источник: сайт Минздрава

Дословно Минздрав: "В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован ряд обезболивающих лекарственных средств и несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а лекарства для оказания помощи детям, имеющим соответствующие расстройства здоровья, вообще отсутствуют.

Использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам".

Детали: Законопроект, разработанный Минздравом, предлагает:

  • сделать доступными для пациентов препараты из каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;
  • создать надлежащие условия для полноценного применения каннабиса в медицинской и научной деятельности – в частности, для разработки и регистрации лекарств;
  • обеспечить контроль за оборотом лекарств из каннабиса, чтобы предотвратить их употребление не по медицинскому назначению;
  • установить требования к контролируемому обороту определенных сортов конопли и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом этих сортов конопли.

Законопроект для общественного обсуждения размещен здесь.

Предложения и замечания можно присылать в течение 30 дней с даты публикации по адресу МОЗ в письменном или электронном виде по адресу: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, телефон: (044) 253-72-71, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

Читайте также: Медицинский каннабис: почему депутаты должны поддержать законопроект №5596

Предыстория: 

  • В июле Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596, который предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису в Украине и регулирует его обращение.

Украинская правда
Темы: Минздравлекарства
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав предупреждает о фейке по выплате "ководной тысячи", который разгоняют в соцсетях

Раскол в "Голосе": Юрчышин говорит, что руководство партии "отмыло" свыше миллиона гривен

Покушение на министра агрополитики Лещенко: заказчика-американца арестовали

Еще две области начали терять признаки "красной" зоны

"Вагнергейт": начальник разведки заявил, что не подчиняется главе Офиса президента

Украина прошла пик заболеваемости на коронавирус – Ляшко

Все новости...
Минздрав
Ограничения для невакцинированных усилят и в "желтых" зонах – Ляшко
Ляшко рассказал, сколько дней проходит между первыми симптомами Covid-19 и смертью
Наивысшая защита от Covid у тех, кто и переболел, и вакцинировался – МОЗ
Последние новости
17:47
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла к доллару
17:45
Во Львове ослабили карантин – открывают школы, кружки и секции
17:37
Лукашенко признал, что его силовики могли помогать мигрантам прорывать границу
17:36
Минэнерго хочет создать систему мониторинга нефтепродуктов
17:36
16-летний водитель Infinity признал вину в совершении ДТП – адвокаты потерпевших
17:35
В "Голосе" говорят, что НАПК возобновило государственное финансирование партии
17:20
"Qwerty" и "123456": опубликовали самые популярные пароли украинцев
17:05
Трем обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения
16:25
Минздрав предупреждает о фейке по выплате "ководной тысячи", который разгоняют в соцсетях
16:25
Анонимную ковид-вакцинацию в Ужгороде Ляшко назвал враньем: на Закарпатье говорят, что он не разобрался
Все новости...