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Минздрав зовет украинцев обсудить легализации канабисса

Четверг, 18 ноября 2021, 09:30
Минздрав зовет украинцев обсудить легализации канабисса
Фото unsplash

Министерство здравоохранения вынесло законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса на общественное обсуждение.

Источник: сайт Минздрава

Дословно Минздрав: "В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован ряд обезболивающих лекарственных средств и несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а лекарства для оказания помощи детям, имеющим соответствующие расстройства здоровья, вообще отсутствуют.

Использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам".

Детали: Законопроект, разработанный Минздравом, предлагает:

  • сделать доступными для пациентов препараты из каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;
  • создать надлежащие условия для полноценного применения каннабиса в медицинской и научной деятельности – в частности, для разработки и регистрации лекарств;
  • обеспечить контроль за оборотом лекарств из каннабиса, чтобы предотвратить их употребление не по медицинскому назначению;
  • установить требования к контролируемому обороту определенных сортов конопли и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом этих сортов конопли.

Законопроект для общественного обсуждения размещен здесь.

Предложения и замечания можно присылать в течение 30 дней с даты публикации по адресу МОЗ в письменном или электронном виде по адресу: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, телефон: (044) 253-72-71, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

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Предыстория: 

  • В июле Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596, который предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису в Украине и регулирует его обращение.

Украинская правда

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Темы: Минздравлекарства
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