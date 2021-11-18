Керівника однієї із шахт "Волиньвугілля" викрили на фінансуванні бойовиків ОРЛО
Розвідники Служби безпеки викрили керівника однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" на фінансуванні окремих районів Луганської області, які непідконтрольні уряду України.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань.
А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП "Волиньвугілля".
Деталі: Відзначається, що зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР".
Зокрема, чоловік налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО.
На непідконтрольній території він як підприємець у 2018-2019 рр. він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів.
Посадовцю держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
Слідчі СБУ уже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 110-2 ККУ. Матеріали справи уже скерували до суду.