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Керівника однієї із шахт "Волиньвугілля" викрили на фінансуванні бойовиків ОРЛО

Четвер, 18 листопада 2021, 12:23
фото: nvip.com.ua

Розвідники Служби безпеки викрили керівника однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" на фінансуванні окремих районів Луганської області, які непідконтрольні уряду України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань.

А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП "Волиньвугілля".

Деталі: Відзначається, що зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР".

Зокрема, чоловік налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО.

На непідконтрольній території він як підприємець у 2018-2019 рр. він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів. 

Посадовцю держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Слідчі СБУ уже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 110-2 ККУ. Матеріали справи уже скерували до суду.

Українська правда
Теми: ЛНРтероризмОРДЛОСБУшахти


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