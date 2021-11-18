Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании боевиков ОРЛО

Разведчики Службы безопасности разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании отдельных районов Луганской области, которые не подконтрольны правительству Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.

А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь".

Детали: Отмечается, что злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР".

В частности, мужчина наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО.

На неподконтрольной территории он как предприниматель в 2018-2019 гг. уплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Следователи СБУ уже завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 110-2 УКУ. Материалы дела уже направили в суд.