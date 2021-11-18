Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании боевиков ОРЛО

Четверг, 18 ноября 2021, 12:23
фото: nvip.com.ua

Разведчики Службы безопасности разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании отдельных районов Луганской области, которые не подконтрольны правительству Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.

А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь".

Детали: Отмечается, что злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР".

В частности, мужчина наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО.

На неподконтрольной территории он как предприниматель в 2018-2019 гг. уплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Следователи СБУ уже завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 110-2 УКУ. Материалы дела уже направили в суд.

Украинская правда
Темы: ЛНРтерроризмОРДЛОСБУшахты
powered by lun.ua
Главное сегодня

Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

фотоВ Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ

фотоВ европейском зоопарке – вспышка коронавируса среди животных

Все новости...
ЛНР
В ОРЛО сообщают о 42 смертях от Covid за сутки
Москва требует пустить российских консулов к боевику "ЛНР" Косяку. Киев ответил
Медвежьи услуги. Дело об угле из оккупированного Донбасса
Последние новости
01:30
Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси
00:35
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта
23:41
Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России
22:41
Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
22:23
В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"
21:57
Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT
21:02
Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю
20:22
Украина отреагировала на скандальное заявление президента Болгарии о "российском Крыме"
19:44
Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию
19:12
видео"Шахтер" в последние минуты вырвал победу у "Руха"
Все новости...