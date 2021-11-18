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Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании боевиков ОРЛО

Четверг, 18 ноября 2021, 11:23
Руководителя одной из шахт Волыньуголь разоблачили на финансировании боевиков ОРЛО
фото: nvip.com.ua

Разведчики Службы безопасности разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании отдельных районов Луганской области, которые не подконтрольны правительству Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.

А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь".

Детали: Отмечается, что злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР".

В частности, мужчина наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО.

На неподконтрольной территории он как предприниматель в 2018-2019 гг. уплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Следователи СБУ уже завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 110-2 УКУ. Материалы дела уже направили в суд.

Украинская правда

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Темы: ЛНРтерроризмОРДЛОСБУшахты
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