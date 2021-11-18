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Рекордна 1251 людина померла в Росії за день від COVID-19

Четвер, 18 листопада 2021, 12:00
Рекордна 1251 людина померла в Росії за день від COVID-19

В Росії зафіксували найбільшу добову смертність від корона вірусу від початку пандемії.

Джерело: російський "Інтерфакс", що посилається на дані оперативного штабу

Дослівно: "Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 37 374 випадки, помер 1 251 пацієнт - це максимум за час пандемії…

Минулої доби в РФ зафіксовано невеликий приріст числа нових хворих у порівнянні з даними середовища, коли повідомлялося про 36 626 заражень.

Добова захворюваність зросла в Москві: у столиці зареєстровано 4062 випадки зараження, тоді як у середу їх було 2966. У Санкт-Петербурзі виявили 2645 нових випадків, в Самарській області – 1781".

Деталі: Найбільше смертей зафіксовано у Москві – 94, у Петербурзі – 79, у Краснодарському краї – 65.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 9 млн 219 тисяч 912 випадків коронавірусної інфекції, 260 335 померлих і 7 млн ​​919 тис. 250 виписаних, у тому числі 36 414 виписано за останню добу.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, що було максимальною кількістю хворих за всю пандемію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірусепідемія
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