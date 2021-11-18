Рекордна 1251 людина померла в Росії за день від COVID-19
В Росії зафіксували найбільшу добову смертність від корона вірусу від початку пандемії.
Джерело: російський "Інтерфакс", що посилається на дані оперативного штабу
Дослівно: "Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 37 374 випадки, помер 1 251 пацієнт - це максимум за час пандемії…
Минулої доби в РФ зафіксовано невеликий приріст числа нових хворих у порівнянні з даними середовища, коли повідомлялося про 36 626 заражень.
Добова захворюваність зросла в Москві: у столиці зареєстровано 4062 випадки зараження, тоді як у середу їх було 2966. У Санкт-Петербурзі виявили 2645 нових випадків, в Самарській області – 1781".
Деталі: Найбільше смертей зафіксовано у Москві – 94, у Петербурзі – 79, у Краснодарському краї – 65.
Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 9 млн 219 тисяч 912 випадків коронавірусної інфекції, 260 335 померлих і 7 млн 919 тис. 250 виписаних, у тому числі 36 414 виписано за останню добу.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, що було максимальною кількістю хворих за всю пандемію.