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Рекордные 1251 человек скончались в России за день от COVID-19

Четверг, 18 ноября 2021, 13:00

В России зафиксировали самую большую суточную смертность от коронавируса с начала пандемии.

Источник: российский "Интерфакс", ссылающийся на данные оперативного штаба

Дословно: "Суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 374 случая, умер 1 251 пациент – это максимум за все время пандемии…

За прошедшие сутки в РФ зафиксирован небольшой прирост числа новых больных по сравнению с данными среды, когда сообщалось о 36 626 заражениях.

Суточная заболеваемость выросла в Москве: в столице зарегистрировано 4062 случая заражения, в то время как в среду их было 2966. В Санкт-Петербурге обнаружили 2645 новых случаев, в Самарской области – 1781".

Детали: Больше всего смертей зафиксировано в Москве – 94, в Петербурге – 79, в Краснодарском крае – 65.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 219 тысяч 912 случаев коронавирусной инфекции, 260 335 умерших и 7 млн ​​919 тыс. 250 выписанных, в том числе 36 414 выписано за последние сутки.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в России за сутки 5 ноября зарегистрировано 41335 случаев коронавируса, что было максимальным количеством больных за всю пандемию.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
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