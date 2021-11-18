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Под Киевсоветом собрали митинг против удорожания проезда. Кличко обещает консультации

Четверг, 18 ноября 2021, 13:10
Фото с Facebook-страницы Марш за Киев

Под зданием Киевской городской государственной администрации и Киевсовета устроили акцию против повышения тарифов в городском транспорте столицы, в мероприятии принимают участие около 70 человек.

Источник: "Укринформ" и Facebook-страница "Марш за Киев", Виталий Кличко на заседании Киевсовета

Прямая речь одного из организаторов акции, главы ОО "Urban crew" Владислава Самойленко: "Нас не устраивает вчерашняя новость Виталия Кличко об отсрочке (подорожания) стоимости проезда.

Нам не ясна сама формула. На основании чего было решение поднять с 8 до 20 грн? Поднимать стоимость проезда рано или поздно придется, но никто не объясняет формулу".

Детали: Участники акции требуют публично представить формулу расчета стоимости проезда в столице.

Виктор Петрук заявил, что общественный транспорт является планово убыточным в большинстве стран мира, а города Люксембург и Таллин вообще отказались от платы за проезд в общественном транспорте.

Участники акции отмечают, что в Киеве нет единого электронного билета, которым можно удобно и выгодно пользоваться на всех видах транспорта, так как в общественный транспорт не входят маршрутки и пригородный транспорт.

Киевский городской глава Виталий Кличко, открывая заседание Киевсовета, отреагировал на этот митинг.

Прямая речь Кличко: "Под Киевсоветом собрали акцию против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Киева. Нагнетают эмоции, видим. Вчера я заявлял и еще раз хочу подчеркнуть: вопрос пересмотра стоимости тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Первый заместитель главы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте Киева".

Детали: По словам мэра, коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" еще весной обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозку на коммунальном транспорте давно уже не соответствуют их себестоимости.

Кличко отметил, что произошел значительный рост цен на энергоносители. Только в этом году дотация на коммунальный транспорт стоит столичному бюджету 4,5 миллиарда гривен.

Он добавил: чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян городские власти компенсировали из бюджета столицы более 2 миллиардов гривен

Прямая речь Кличко: "Мы поставлены перед выбором: Либо увеличивать цифры в платежках на коммуналку, либо повышать цену на проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить на дотации… Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен для людей вопрос стоимости проезда. Поэтому он пока вынесен на обсуждение".

Предыстория:

  • Власти Киева запланировали с 1 января 2022 года повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Предлагается, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн.
  • Позже Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что в Киеве вопрос о пересмотре тарифов на проезд не будет рассматриваться до конца отопительного сезона, то есть до апреля.

Темы: КиевтранспортценыакцииВиталий Кличко
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