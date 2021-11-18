Зеленський увів санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 20 серпня, яким запроваджені санкції проти 28 співробітників розвідки та спецслужб Росії.



Джерело: указ №584/2021 на сайті президента

Деталі: Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції щодо 23 громадян РФ і 5 громадян України введені терміном на 3 роки.

Вони передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону на приватизацію, оренду державного майна тощо.

Передісторія: