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Зеленський увів санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ

Четвер, 18 листопада 2021, 12:56
Зеленський увів санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 20 серпня, яким запроваджені санкції проти 28 співробітників розвідки та спецслужб Росії.

Джерело: указ №584/2021 на сайті президента

Деталі: Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції щодо 23 громадян РФ і 5 громадян України введені терміном на 3 роки.

Вони передбачають:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • заборону на приватизацію, оренду державного майна тощо.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяФСБ
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