Зеленський увів санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ
Четвер, 18 листопада 2021, 13:56
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 20 серпня, яким запроваджені санкції проти 28 співробітників розвідки та спецслужб Росії.
Джерело: указ №584/2021 на сайті президента
Деталі: Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції щодо 23 громадян РФ і 5 громадян України введені терміном на 3 роки.
Вони передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- заборону на приватизацію, оренду державного майна тощо.
Передісторія:
- 20 серпня РНБО за поданням СБУ запровадила санкції проти 28 співробітників розвідки та спецслужб Росії.
Українська правда