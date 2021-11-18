Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ
Четверг, 18 ноября 2021, 13:56
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 20 августа, которым введены санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб России.
Источник: указ №584/2021 на сайте президента
Детали: Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Санкции относительно 23 граждан РФ и 5 граждан Украины введены сроком на 3 года.
Они предполагают:
- блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет на приватизацию, аренду государственного имущества и т.п.
Предыстория:
- 20 августа СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб России.
Украинская правда