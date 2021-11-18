Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 20 августа, которым введены санкции против 28 сотрудников разведки и спецслужб России.

Источник: указ №584/2021 на сайте президента

Детали: Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции относительно 23 граждан РФ и 5 граждан Украины введены сроком на 3 года.

Они предполагают:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет на приватизацию, аренду государственного имущества и т.п.

Предыстория: