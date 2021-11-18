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СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини

Четвер, 18 листопада 2021, 13:09
СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини
фото: СБУ

Розвідники Служби безпеки викрили та затримали агента російської спецслужби, який під прикриттям посадовця міськради у Харківській області збирав таємну інформацію про військові об’єкти.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За версією слідства, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

Деталі: Правоохоронці вважають, що зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи ЗСУ.

Також шпигун мав збирати дані про місцевих патріотично налаштованих активістів.

Російських замовників цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

 

В СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2 скликання".

За кураторством ФСБ РФ вони збирали інформації, яку "замовники" використовували для пропагандистських інформкампаній.

Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Речник СБУ Артем Дехтяренко уточнив УП, що підозрюваного арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 грн.

Українська правда

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Теми: СБУОРДЛОрозвідкашпигунствоХарківська область
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