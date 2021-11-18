Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини

Четвер, 18 листопада 2021, 14:09
фото: СБУ

Розвідники Служби безпеки викрили та затримали агента російської спецслужби, який під прикриттям посадовця міськради у Харківській області збирав таємну інформацію про військові об’єкти.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За версією слідства, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

Деталі: Правоохоронці вважають, що зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи ЗСУ.

Також шпигун мав збирати дані про місцевих патріотично налаштованих активістів.

Російських замовників цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

 

В СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2 скликання".

За кураторством ФСБ РФ вони збирали інформації, яку "замовники" використовували для пропагандистських інформкампаній.

Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Речник СБУ Артем Дехтяренко уточнив УП, що підозрюваного арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 грн.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОрозвідкашпигунствоХарківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі

Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

Усі новини...
СБУ
Керівника однієї із шахт "Волиньвугілля" викрили на фінансуванні бойовиків ОРЛО
Рекетири на Херсонщині спочатку побили фермера, а тоді вимагали мільйон - СБУ
"Выпивать выпиваем. Чтоб скучно не было": СБУ показала відео із затриманим кулеметником бойовиків
Останні новини
03:50
Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти
02:58
До березня Covid може забрати життя пів мільйона людей – ВООЗ
02:20
Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
01:30
Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі
00:35
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
23:41
Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії
22:41
Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу
22:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"
21:57
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
21:02
Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря
Усі новини...