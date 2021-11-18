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СБУ задержала агента спецслужб РФ: собирал данные о военных объектах Харьковщины

Четверг, 18 ноября 2021, 13:09
СБУ задержала агента спецслужб РФ: собирал данные о военных объектах Харьковщины
фото: СБУ

Разведчики Службы безопасности разоблачили и задержали агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета в Харьковской области собирал тайную информацию о военных объектах.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".

Детали: Правоохранители считают, что злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях ВСУ.

Также шпион должен был собирать данные о местных патриотически настроенных активистах.

Российских заказчиков интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой и виды вооружений украинских военных.

 

В СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва".

По кураторству ФСБ РФ они собирали информацию, которую "заказчики" использовали для пропагандистских информкампаний.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко уточнил УП, что подозреваемый был арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОразведкашпионажХарьковская область
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