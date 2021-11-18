СБУ задержала агента спецслужб РФ: собирал данные о военных объектах Харьковщины
Разведчики Службы безопасности разоблачили и задержали агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета в Харьковской области собирал тайную информацию о военных объектах.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".
Детали: Правоохранители считают, что злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях ВСУ.
Также шпион должен был собирать данные о местных патриотически настроенных активистах.
Российских заказчиков интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой и виды вооружений украинских военных.
В СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва".
По кураторству ФСБ РФ они собирали информацию, которую "заказчики" использовали для пропагандистских информкампаний.
Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко уточнил УП, что подозреваемый был арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн.