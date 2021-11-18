Захист критичної інфраструктури: в Україні пройдуть навчання з кіберзахисту Grid NetWars

2 грудня в Україні вперше проведуть Grid NetWars – навчальний турнір із кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Рада національної безпеки й оборони України

Деталі: Навчальний турнір проведуть Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України і проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Сценарії навчань Grid NetWars створені SANS Institute – провідною світовою організацією, яка навчає, розвиває та сертифікує фахівців із кібербезпеки від початкового до найвищих рівнів.

Формат Grid NetWars передбачає командну роботу з відбиття імітованих кібератак: під час навчань представники державних органів та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів.

Українські спеціалісти вперше отримають престижну сертифікацію від SANS Institute.

Керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби апарату РНБО Сергій Прокопенко пов'язав навчання з загрозою з боку Росії.

Пряма мова Прокопенка: "Застосування Російською Федерацією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кібербезпеку держави, що передбачено і оновленою Стратегією кібербезпеки України.

Одним з таких заходів є навчання Grid Net Wars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності".

Нагадаємо: 16 листопада Верховна Рада ухвалила проєкт закону про критичну інфраструктуру №5219.