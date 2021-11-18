Защита критической инфраструктуры: в Украине пройдут учения по киберзащите Grid NetWars

2 декабря в Украине впервые проведут Grid NetWars – обучающий турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны Украины

Детали: Учебный турнир проведут Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины и проект USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" при поддержке Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute – ведущей мировой организацией, которая обучает, развивает и сертифицирует специалистов по кибербезопасности от начального до высших уровней.

Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак: в ходе учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров.

Украинские специалисты в первый раз получат престижную сертификацию от SANS Institute.

Руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы аппарата СНБО Сергей Прокопенко связал учения с угрозой со стороны России.

Прямая речь Прокопенко: "Применение Российской Федерацией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер, направленных на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, прежде всего укрепления кадрового потенциала экспертов, отвечающих за кибербезопасность государства, что предусмотрено и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины.

Одной из таких мер является обучение Grid Net Wars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности".

Напомним: 16 ноября Верховная Рада приняла проект закона о критической инфраструктуре №5219.