Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко

Четверг, 18 ноября 2021, 14:12
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко

В рейтинге премьер-министров с 2005 года действующий и предыдущий премьер-министры Денис Шмигаль и Алексей Гончарук оказались ниже Виктора Януковича и Юлии Тимошенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Гончарук с 1% поддержки занял последнее место в рейтинге премьер-министров со времен Оранжевой революции. Шмыгаля назвали лучшим премьером всего 5,1% опрошенных.

21,3% или каждый пятый украинец считает лучшим премьером с 2005 года Владимира Гройсмана (период правления 2016 – 2019).

Второе место в перечне лучших премьеров поровну делят Николай Азаров (2010-2014) и Юлия Тимошенко (2005, 2007-2010) с 13,5% и 13,4% соответственно.

9,1% опрошенных избрали Арсения Яценюка (2014 – 2016), а 7,6% – Виктора Януковича (2006 – 2007).

2,8% отдали симпатии Юрию Еханурову (2005 – 2006).

В то же время 25,2% или каждый четвертый не смог выбрать лучшего премьер-министра.

На вопрос социологов, кто из вышеупомянутых политиков лучше бы справился с нынешней социально-экономической ситуацией, первое место сохраняет Гройсман с 23,9% симпатий избирателей. Второе и третье места отдали Тимошенко (18,1%) и Яценюку (13%).

Николай Азаров оказался на четвертом месте из 12,7% симпатий среди опрошенных. Каждому из остальных экс-премьеров назвали менее 7%.

Последнее место снова занял Гончарук с 2,2% поддержки.

Вместе с тем 14,4% украинцев считают, что ни один из них не справился бы с нынешней ситуацией, а еще 16,9% затруднились ответить.

Опрос провели по телефону среди 2003 жителей Украины старше 18 лет с 22 октября по 12 ноября. Номера мобильных телефонов выбирались случайным образом.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90 , 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Что было раньше: На пресс-конференции в этом году президент Владимир Зеленский пообещал, что при его каденции в кресле премьер-министра не окажутся "старые лица", имея в виду, в частности, Яценюка, Гройсмана и Тимошенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтингШмыгальГончарукГройсманпремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
рейтинг
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Один из первых в конце: Киев вернули в рейтинг самых удобных городов в мире
Украина резко поднялась в рейтинге свободы прессы
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: