Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко

В рейтинге премьер-министров с 2005 года действующий и предыдущий премьер-министры Денис Шмигаль и Алексей Гончарук оказались ниже Виктора Януковича и Юлии Тимошенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Гончарук с 1% поддержки занял последнее место в рейтинге премьер-министров со времен Оранжевой революции. Шмыгаля назвали лучшим премьером всего 5,1% опрошенных.

21,3% или каждый пятый украинец считает лучшим премьером с 2005 года Владимира Гройсмана (период правления 2016 – 2019).

Второе место в перечне лучших премьеров поровну делят Николай Азаров (2010-2014) и Юлия Тимошенко (2005, 2007-2010) с 13,5% и 13,4% соответственно.

9,1% опрошенных избрали Арсения Яценюка (2014 – 2016), а 7,6% – Виктора Януковича (2006 – 2007).

2,8% отдали симпатии Юрию Еханурову (2005 – 2006).

В то же время 25,2% или каждый четвертый не смог выбрать лучшего премьер-министра.

На вопрос социологов, кто из вышеупомянутых политиков лучше бы справился с нынешней социально-экономической ситуацией, первое место сохраняет Гройсман с 23,9% симпатий избирателей. Второе и третье места отдали Тимошенко (18,1%) и Яценюку (13%).

Николай Азаров оказался на четвертом месте из 12,7% симпатий среди опрошенных. Каждому из остальных экс-премьеров назвали менее 7%.

Последнее место снова занял Гончарук с 2,2% поддержки.

Вместе с тем 14,4% украинцев считают, что ни один из них не справился бы с нынешней ситуацией, а еще 16,9% затруднились ответить.

Опрос провели по телефону среди 2003 жителей Украины старше 18 лет с 22 октября по 12 ноября. Номера мобильных телефонов выбирались случайным образом.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90 , 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Что было раньше: На пресс-конференции в этом году президент Владимир Зеленский пообещал, что при его каденции в кресле премьер-министра не окажутся "старые лица", имея в виду, в частности, Яценюка, Гройсмана и Тимошенко.