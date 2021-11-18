Шон Пенн хоче зняти кіно в Україні: зустрівся з бійцями ООС
Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн в рамках свого візиту в Україну поспілкувався з українськими військовими, які протистоять російському агресору.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум - розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні.
Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії".
Деталі: Режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями зі складу підрозділу Збройних сил України, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.
Пресслужба ООС зазначає, що американська делегація здивувалася значному відсотку жінок, які на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.
Нагадаємо: Нещодавно Шон Пенн приїхав до Києва знімати кіно та побував на Алеї Героїв Небесної Сотні.