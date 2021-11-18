Шон Пенн хочет снять кино в Украине: пообщался с бойцами ООС

Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего визита в Украину пообщался с украинскими военными, противостоящими российскому агрессору.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух Оскаров планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии".

Детали: Режиссер пообщался с украинскими военнослужащими из состава подразделений Вооруженных сил Украины, участвующих в операции Объединенных сил.

Пресс-служба ООС отмечает, что американская делегация удивилась значительному проценту женщин, которые наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями прямо на линии столкновения.

Напомним: Недавно Шон Пенн приехал в Киев снимать кино и побывал на Аллее Героев Небесной Сотни.