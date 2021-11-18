Безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування на Донбасі
Четвер, 18 листопада 2021, 16:30
Від початку 18 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, втрат у ЗСУ немає.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм".
Деталі: Окрім того, зазначається, що на Донеччині зафіксували проліт через лінію розмежування безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10" російського виробництва. Чи збили або подавили його Збройні сили – не повідомляється.
Втрат серед військовослужбовців ООС немає.
Українська правда