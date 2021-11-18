Безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування на Донбасі

Від початку 18 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, втрат у ЗСУ немає.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм".

Деталі: Окрім того, зазначається, що на Донеччині зафіксували проліт через лінію розмежування безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10" російського виробництва. Чи збили або подавили його Збройні сили – не повідомляється.

Втрат серед військовослужбовців ООС немає.