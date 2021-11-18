Беспилотник боевиков пересекал линию разграничения на Донбассе

С начала 18 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, потери в ВСУ отсутствует.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм".

Детали: Кроме того, отмечается, что на Донетчине зафиксировали пролет через линию разграничения беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10" российского производства. Сбили или подавили его Вооруженные силы – не сообщается.

Потерь среди военнослужащих ООС нет.