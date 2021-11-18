Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Беспилотник боевиков пересекал линию разграничения на Донбассе

Четверг, 18 ноября 2021, 17:30
фото: минобороны

С начала 18 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, потери в ВСУ отсутствует.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм".

Детали: Кроме того, отмечается, что на Донетчине зафиксировали пролет через линию разграничения беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10" российского производства. Сбили или подавили его Вооруженные силы – не сообщается.

Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси

Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

фотоВ Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ

Все новости...
Донбасс
Премьер Британии предостерег Кремль от военного авантюризма в отношении Украины
Пограничники поймали украинца, работавшего на окупантов
Второй раз за неделю боевики обстреляли село в Донецкой области
Последние новости
06:40
Украина – снова вторая в мире по суточной смертности от Covid
06:18
Байден планирует второй раз баллотироваться на пост президента США в 2024 году – СМИ
05:45
Спикер Сената Польши получил пакет с угрозами и взрывчаткой
04:47
фотоЗасыпало грунтом: в Сумской области погиб ребенок
03:50
В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
02:58
До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ
02:20
После наводнения в Канаде спасатели нашли тела троих погибших
01:30
Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси
00:35
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта
23:41
Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России
Все новости...