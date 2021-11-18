Українські силовики завернули 15 "туристів" із Близького Сходу на кордоні з Білоруссю

Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: 15 іноземців, які прямували рейсовим автобусом з Мінська, за більш ніж вигаданою метою поїздки намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині 18 листопада, повідомляють правоохоронці.

Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму.

Проте, у ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область.

З їх слів оглянувши "визначні пам’ятки" на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини.

Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Повідомляється, що прикордонники ухвалили рішення не пропускати та повернути мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.

Нагадаємо: Кордон з Республікою Білорусь на цей час посилено, в тому числі проводяться заходи щодо упередження спроб використання каналів офіційного в’їзду потенційними нелегальними мігрантами.

Передісторія:

На кордоні Польщі з Білоруссю в останній тиждень склалася кризова ситауція із тисячами мігрантів, яких білоруські силовики супроводили до держмежі. Кілька разів мігранти намагались штурмувати польський кордон.

Рада національної безпеки та оборони України обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі. Україна посилила охорону кордону з Білоруссю 8,5 тисячами додаткових військових і поліцейських.

Через можливу нелегальну міграцію з Білорусі поліція закликала жителів прикордонних до Білорусі територій у разі виявлення підозрілих осіб у своєму населеному пункті чужинців, одразу повідомляти про це.

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