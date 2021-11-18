Украинские силовики завернули 15 "туристов" с Ближнего Востока на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

Источник: Госпогранслужба

Детали: 15 иностранцев, следовавших рейсовым автобусом из Минска, с более чем выдуманной целью поездки пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине 18 ноября, сообщают правоохранители.

Во время мер пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма.

Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили посетить еще и Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины.

Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Сообщается, что пограничники приняли решение не пропускать и вернуть путешественников в Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

Напомним: Граница с Республикой Беларусь в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предупреждению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.

Предыстория:

На границе Польши с Беларусью в последнюю неделю сложилась кризисная ситуация с тысячами мигрантов, которых белорусские силовики сопроводили к госрубежу. Несколько раз мигранты пытались штурмовать польскую границу.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши. Украина усилила охрану границы с Беларусью 8,5 тысячами дополнительных военных и полицейских.

Из-за возможной нелегальной миграции из Беларуси полиция призвала жителей приграничных к Беларуси территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте иностранцев, сразу сообщать об этом.

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