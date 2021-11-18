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Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації

Четвер, 18 листопада 2021, 19:40
Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації
саакашвілі, фото з фейсбук

Експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у четвер в тюремній лікарні.

Про це повідомила журналістам лікар-реаніматолог, пише "Європейська правда" з посиланням на портал "Новости-Грузия".

"Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск та були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний", - заявила лікарка.

За її словами, наразі стан пацієнта стабільний. Вона додала, що причини короткочасної втрати свідомості стануть відомі після проведення низки досліджень. Фахівець не представилася журналістам. Вона наголосила, що сьогодні "випадково потрапила" до Глданської в'язниці.

"Я прибула відвідати пацієнта і це сталося", - додала лікар.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день, раніше у четвер знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був винесений з кімнати для побачень на ношах.

Нагадаємо, група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками.

Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.

Європейський суд з прав людини закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюpемнiй лікарні

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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