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Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации

Четверг, 18 ноября 2021, 19:40
Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации
саакашвили, фото с фейсбук

Экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в четверг в тюремной больнице.

Об этом сообщила журналистам врач-реаниматолог, пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал "Новости-Грузия".

"Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", - заявила врач.

По ее словам, в настоящее время состояние пациента стабильное. Она добавила, что причины кратковременной потери сознания станут известны после проведения ряда исследований. Специалист не представилась журналистам. Она подчеркнула, что сегодня "случайно попала" в Глданскую тюрьму.

"Я прибыла навестить пациента и это произошло", - добавила врач.

Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее в четверг потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вынесен из комнаты для свиданий на носилках.

Напомним, группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии после медицинского осмотра Саакашвили заявила, что его состояние здоровья критическое по многим жизненным показателям.

Врачи рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение.

Европейский суд по правам человека призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице

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Темы: СаакашвилиГрузия
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