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Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених

Четвер, 18 листопада 2021, 23:53
Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених
CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Франція не запроваджуватиме карантин для невакцинованих проти COVID-19 людей услід за своїми європейськими сусідами.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон газеті La Voix du Nord, The Guardian

Пряма мова: "Ті країни, які зачиняють нещеплених, – це ті країни, де не набули чинності паспорти (здоров'я). Тому у Франції в цьому кроці немає потреби".

Нагадаємо: З 15 листопада в Австрії запровадили локдаун для людей, які не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Уряд Австрії заявляє, що таким частковим локдауном хоче уникнути додаткових обмежень для тих, хто повністю вакцинований. Обмеження діятимуть щонайменше 10 днів.

Теми: Франціякоронавірусвакцинація
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