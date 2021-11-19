Макрон: Франция не будет вводить карантин для непривитых

Франция не будет вводить карантин для невакцинированных против COVID-19 людей вслед за своими европейскими соседями.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон газете La Voix du Nord, The Guardian

Прямая речь: "Те страны, которые закрывают непривитых, - это страны, где не вступили в силу паспорта (здоровья). Поэтому во Франции в этом шаге нет нужды".

Напомним: С 15 ноября в Австрии ввели локдаун для людей, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Правительство Австрии заявляет, что таким частичным локдауном хочет избежать дополнительных ограничений для полностью вакцинированных. Ограничения будут действовать не менее 10 дней.