В регіоні Канади оголосили НС через ураган
П'ятниця, 19 листопада 2021, 01:50
У західній провінції Канади Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан – після того, як потужний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.
Джерело: BBC
Деталі: Як повідомляється, НС був оголошений прем'єром Британської Колумбії Джоном Хорганом і триватиме два тижні.
В регіоні розгорнули збройні сили, щоб допомогти жителям, які опинилися у пастці після урагану.
Нагадаємо:
- За 24 години в Британській Колумбії випала середньомісячна кількість опадів.
- 16 листопада стало відомо, що зливи в Британській Колумбії спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.
- Одна жінка загинула внаслідок зсуву ґрунту, двоє людей зникли безвісти. Офіційні особи очікують, що найближчими днями буде підтверджено ще більше загиблих. Тисячі сільськогосподарських тварин загинули, і багато інших залишаються у пастці паводкових вод.
- Офіційні особи у регіоні пов'язують стихійне лихо з наслідками зміни клімату.