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В регіоні Канади оголосили НС через ураган

П'ятниця, 19 листопада 2021, 02:50
Rich Lam/Getty Images

У західній провінції Канади  Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан – після того, як потужний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.

Джерело: BBC

Деталі: Як повідомляється, НС був оголошений прем'єром Британської Колумбії Джоном Хорганом і триватиме два тижні.

В регіоні розгорнули збройні сили,  щоб допомогти жителям, які опинилися у пастці після урагану.

Нагадаємо:

  • За 24 години в Британській Колумбії випала середньомісячна кількість опадів.
  • 16 листопада стало відомо, що зливи в Британській Колумбії спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.
  • Одна жінка загинула внаслідок зсуву ґрунту, двоє людей зникли безвісти. Офіційні особи очікують, що найближчими днями буде підтверджено ще більше загиблих. Тисячі сільськогосподарських тварин загинули, і багато інших залишаються у пастці паводкових вод.
  • Офіційні особи у регіоні пов'язують стихійне лихо з наслідками зміни клімату.

Теми: Канадастихійне лихо


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