В регіоні Канади оголосили НС через ураган

У західній провінції Канади Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан – після того, як потужний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.

Джерело: BBC

Деталі: Як повідомляється, НС був оголошений прем'єром Британської Колумбії Джоном Хорганом і триватиме два тижні.

В регіоні розгорнули збройні сили, щоб допомогти жителям, які опинилися у пастці після урагану.

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