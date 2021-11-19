В регионе Канады объявили ЧП из-за урагана

В западной провинции Канады Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение – после того, как мощный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.

Источник: BBC

Детали: Как сообщается, ЧП было объявлено премьером Британской Колумбии Джоном Хорганом и продлится две недели.

В регионе развернули вооруженные силы, чтобы помочь жителям, оказавшимся в ловушке после урагана.

Напомним: