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В регионе Канады объявили ЧП из-за урагана

Пятница, 19 ноября 2021, 01:50
В регионе Канады объявили ЧП из-за урагана
Rich Lam/Getty Images

В западной провинции Канады Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение – после того, как мощный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.

Источник: BBC

Детали: Как сообщается, ЧП было объявлено премьером Британской Колумбии Джоном Хорганом и продлится две недели.

В регионе развернули вооруженные силы, чтобы помочь жителям, оказавшимся в ловушке после урагана.

Напомним:

  • За 24 часа в Британской Колумбии выпало среднемесячное количество осадков.
  • 16 ноября стало известно, что ливни в Британской Колумбии повлекли за собой оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях.
  • Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Официальные лица ожидают, что в ближайшие дни будут подтверждены еще больше погибших. Тысячи сельскохозяйственных животных погибли, и многие другие остаются в ловушке паводковых вод.
  • Официальные лица в регионе связывают стихийное бедствие с последствиями изменения климата.

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Темы: Канадастихийное бедствие
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