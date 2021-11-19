В регионе Канады объявили ЧП из-за урагана
Пятница, 19 ноября 2021, 01:50
В западной провинции Канады Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение – после того, как мощный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.
Источник: BBC
Детали: Как сообщается, ЧП было объявлено премьером Британской Колумбии Джоном Хорганом и продлится две недели.
В регионе развернули вооруженные силы, чтобы помочь жителям, оказавшимся в ловушке после урагана.
Напомним:
- За 24 часа в Британской Колумбии выпало среднемесячное количество осадков.
- 16 ноября стало известно, что ливни в Британской Колумбии повлекли за собой оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях.
- Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Официальные лица ожидают, что в ближайшие дни будут подтверждены еще больше погибших. Тысячи сельскохозяйственных животных погибли, и многие другие остаются в ловушке паводковых вод.
- Официальные лица в регионе связывают стихийное бедствие с последствиями изменения климата.