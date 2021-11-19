Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID

17 листопада у світі зафіксували 601 218 нових заражень коронавірусом.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 99 146 хворих, в Німеччині – 64 164, в Британії – 46 807. Крім того, в РФ – 37 374 зараження, в Польщі – 24 882.

Україна за добовою кількістю хворих – 20 591 – восьма у світі та шоста в Європі.

7 628 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна третя у світі та друга в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 17 листопада в Україні госпіталізували з коронавірусом 3 907 осіб, одужали 19 633 особи.