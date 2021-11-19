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Более 600 тысяч человек в мире заразились COVID

Пятница, 19 ноября 2021, 04:51
Jens Schlueter/Getty Images

17 ноября в мире зафиксировали 601 218 новых заражений коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 99 146 больных, в Германии — 64 164, в Британии — 46 807. Кроме того, в РФ — 37 374 заражения, в Польше — 24 882.

Украина по суточному количеству больных – 20 591 – восьмая в мире и шестая в Европе.

7 628 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 17 ноября в Украине госпитализировали с коронавирусом 3 907 человек, выздоровели 19 633 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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