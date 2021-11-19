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Франція просуватиме проблему міграції під час головування в Раді ЄС

П'ятниця, 19 листопада 2021, 05:59
Франція просуватиме проблему міграції під час головування в Раді ЄС
Naomi Baker/Getty Images

Франція наполягатиме на боротьбі з міграцією під час головування в Раді ЄС.

Джерело: президент Франції  Еммануель Макрон у La Voix du Nord, Reuters

Пряма мова: "Ми повинні зробити кілька дій: запобігти створенню довготривалих таборів, ліквідувати мережі контрабанди та посилити роботу з країнами походження для запобігання цим потокам".

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Деталі: Як зазначається, у блоці багато років існують глибокі розбіжності з цього питання. Європейські дипломати кажуть, що пошук компромісів щодо цих розбіжностей під час головування Франції в ЄС, ймовірно, виявиться ще складнішим з огляду на те, що одночасно з  шестимісячним мандатом триватимуть президентські вибори у Франції.

Нагадаємо: До 31 грудня в Раді ЄС головує Словенія, після неї - Франція.

Теми: Франціяміграція
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