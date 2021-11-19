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Франция будет продвигать проблему миграции во время председательства в Совете ЕС

Пятница, 19 ноября 2021, 06:59
Naomi Baker/Getty Images

Франция будет настаивать на борьбе с миграцией во время председательства в Совете ЕС.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в La Voix du Nord, Reuters

Прямая речь: "Мы должны предпринять несколько действий: предотвратить создание долгосрочных лагерей, ликвидировать сети контрабанды и усилить работу со странами происхождения для предотвращения этих потоков".

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Детали: Как отмечается, в блоке много лет существуют глубокие разногласия по этому вопросу. Европейские дипломаты говорят, что поиск компромиссов по этим разногласиям во время председательства Франции в ЕС, вероятно, окажется еще сложнее, учитывая, что одновременно с шестимесячным мандатом будут происходить президентские выборы во Франции.

Напомним: До 31 декабря в Совете ЕС председательствует Словения, после нее – Франция.

Темы: Франциямиграция
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