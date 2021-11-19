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Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей

П'ятниця, 19 листопада 2021, 07:22
Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей
Динаміка нових і летальних випадків, дашборд УП

За добу 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 725 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 637 осіб, одужали 22 304 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 1 555 дітей і 331 медпрацівник. 

Антилідерство тримає Дніпропетровська область.

Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Дніпропетровській області (1943), м. Київ (1782), Запорізькій (1187), Донецькй (1057), Полтавській (1050) і Львівській (1017) областях.

Летальних випадків найбільше у Дніпропетровській (98), Донецькій (59), Одеській (52), Львівській (48), Запорізькій і Київській (по 45), Полтавській (43) областях та в Києві (41). 

За минулу добу зроблено 111 735 тестувань: методом ПЛР – 55 244, методом ІФА – 14 346, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 42 145.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 304 058 осіб, із них 2 726 521 особа одужала, 80 231 людина померла.

За останні 2 місяці епідемія Covid забрала життя 25 тисяч осіб. 21 вересня Україна перетнула позначку у 55 тисяч померлих від епідемії

Динаміка пандемії в Україні
Динаміка пандемії в Україні
Дашборд УП

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019епідеміякоронавірус
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