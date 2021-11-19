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Covid унес жизни 80 тысяч украинцев, за сутки 725 смертей

Пятница, 19 ноября 2021, 07:22
Covid унес жизни 80 тысяч украинцев, за сутки 725 смертей
Динамика новых и летальных случаев, дашборд УП

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 725 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 1 555 детей и 331 медработник.

Антилидерство держит Днепропетровская область.

Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Днепропетровской области (1943), г. Киев (1782), Запорожской (1187), Донецкой (1057), Полтавской (1050) и Львовской (1017) областях.

Летальных случаев больше всего в Днепропетровской (98), Донецкой (59), Одесской (52), Львовской (48), Запорожской и Киевской (по 45), Полтавской (43) областях и в Киеве (41).

За прошедшие сутки сделано 111 735 тестирований: методом ПЦР – 55 244, методом ИФА – 14 346, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 42 145.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 304 058 человек, из них 2 726 521 человек выздоровел, 80 231 человек скончался.

За последние 2 месяца эпидемия Covid унесла жизни 25 тысяч человек. 21 сентября Украина пересекла отметку в 55 тысяч умерших от эпидемии.

Динамика пандемии в Украине
Динамика пандемии в Украине
Дашборд УП

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирус
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