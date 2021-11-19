У Києві стрибок нових хворих на ковід

За добу 18 листопада у столиці зафіксували 1 782 нових випадки коронавірусу, 41 хворий помер.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 782 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 41 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 138 дітей – 63 дівчинки від 28 днів до 17 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (296), Дніпровському (251) та в Солом‘янському (243) районах.

132 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 210 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 285 662 підтверджених випадки коронавірусу, 7 096 хворих померли, подолали вірус 243 435 осіб, з них 1 049 за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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