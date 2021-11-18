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Covid у Києві: майже 1,5 тисячі хворих і 47 смертей за добу

Четвер, 18 листопада 2021, 11:32
Фото pixabay.com

За добу 17 листопада у столиці діагностували 1 483 нові випадки захворювання на коронавірус, 47 хворих померли.  

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1483 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 47 летальних випадків від вірусу – 26 жінок від 36 до 85 років і 21 чоловік від 59 до 92 років".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському (250), Дарницькому (198) та в Деснянському (173) районах.

141 хворого на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 161 людину з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 283 880 підтверджених випадки коронавірусу, 7 055 хворих померли, подолали вірус 242 386 мешканців столиці, з них 829 – за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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