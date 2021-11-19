В Киеве скачок новых больных ковидом

За сутки 18 ноября в столице зафиксировали 1 782 новых случая коронавируса, 41 больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 782 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 41 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных 138 детей – 63 девочки от 28 дней до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (296), Днепровском (251) и Соломенском (243) районах.

132 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 210 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 285 662 подтвержденных случая коронавируса, 7 096 больных скончались, преодолели вирус 243 435 человек, из них 1 049 за минувшие сутки.

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