В Киеве скачок новых больных ковидом
За сутки 18 ноября в столице зафиксировали 1 782 новых случая коронавируса, 41 больной умер.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 782 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 41 летальный случай от вируса".
Детали: Среди новых больных 138 детей – 63 девочки от 28 дней до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (296), Днепровском (251) и Соломенском (243) районах.
132 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 210 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 285 662 подтвержденных случая коронавируса, 7 096 больных скончались, преодолели вирус 243 435 человек, из них 1 049 за минувшие сутки.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 17 ноября в столице диагностировали 1 483 новых случая заболевания коронавирусом, 47 больных умерли.