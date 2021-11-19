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Розпиляв тіло у ванній і виніс у сміттєвий бак: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:54

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, частини тіла якого було знайдено напередодні у сміттєвому баку на бульварі Дружби Народів.

Джерело: начальник столичної поліції Іван Вигівський, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами Вигівського, поліцейські протягом кількох годин у Дарницькому районі викрили та розшукали ймовірного підозрюваного. Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Також до районного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Пряма мова: "Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області. За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі.

Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутись тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло, і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Що передувало: Увечері 18 листопада столичні поліцейські виявили рештки людського тіла в смітнику в Печерському районі столиці.

Українська правда
Теми: вбивствоКиїв


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