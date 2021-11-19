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Распилил тело в ванной и вынес в мусорный бак: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве

Пятница, 19 ноября 2021, 11:54
Распилил тело в ванной и вынес в мусорный бак: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов.

Источник: начальник столичной полиции Иван Выговский, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам Выговского, полицейские в течение нескольких часов в Дарницком районе разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого. Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Также в районный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Прямая речь: Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома.

Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Человек задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

Что предшествовало: Вечером 18 ноября столичные полицейские обнаружили останки человеческого тела в мусорнике в Печерском районе столицы.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиев
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