Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ затримала бойовика, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:34
Фото СБУ

СБУ затримала колишнього ватажка так званого "спецпідрозділу МДБ ЛНР", який брав участь у захоплені Луганського аеропорту.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС".

Деталі: Зокрема, очолюваний затриманим підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів.

Чоловік також координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами. 

Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави і тривалий час переховувався на території РФ.

Затриманому оголосили підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ. 

 

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОарешт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі

Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

Усі новини...
СБУ
У Києві викрили фейкове детективне агентство, що стежило за людьми
СБУ викрила військового, який збирав секретні дані щодо ракетних арсеналів України
СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини
Останні новини
04:47
фотоЗасипало ґрунтом: на Сумщині загинули дитина
03:50
Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти
02:58
До березня Covid може забрати життя пів мільйона людей – ВООЗ
02:20
Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
01:30
Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі
00:35
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
23:41
Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії
22:41
Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу
22:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"
21:57
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
Усі новини...