СБУ затримала бойовика, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту
СБУ затримала колишнього ватажка так званого "спецпідрозділу МДБ ЛНР", який брав участь у захоплені Луганського аеропорту.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "Мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС".
Деталі: Зокрема, очолюваний затриманим підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів.
Чоловік також координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.
Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави і тривалий час переховувався на території РФ.
Затриманому оголосили підозри за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.