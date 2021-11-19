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СБУ задержала боевика, участвовавшего в захвате Луганского аэропорта

Пятница, 19 ноября 2021, 15:34
Фото СБУ

СБУ задержала бывшего главаря так называемого "спецподразделения МГБ ЛНР", участвовавшего в захвате Луганского аэропорта.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС".

Детали: В частности, возглавляемое задержанным подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей.

Мужчина также координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами.

Из-за конфликта с другими предводителями боевиков злоумышленник покинул их ряды и долго скрывался на территории РФ.

Задержанному объявили подозрения по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ. 

 

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОарест
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