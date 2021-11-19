Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко визнав, що його силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:37
Лукашенко визнав, що його силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон
Лукашенко на інтерв'ю з ВВС. Фото ВВС World

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям проривати польський кордон.

Джерело: відповідь Лукашенка на питання журналіста в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Лукашенка: "Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми – слов’яни. Ми відчуваємо серцем. Наші військовослужбовці розуміють, що мігранти прямують до Німеччини. 

Можливо, хтось із них (прикордонників Білорусі - ред.) допомагав їм (мігрантам - ред.). Я не буду це навіть з’ясовувати".

Деталі: Водночас, Лукашенко наголосив, що не запрошував мігрантів до Білорусі, і не збирався силоміць утримувати їх у межах кордонів Білорусі. 

Пряма мова: "Я казав їм, що я не збираюсь затримувати цих мігрантів на кордоні, не буду тримати їх, і навіть якщо вони будуть і далі йти (в напрямку польського кордону - ред.), я все одно не буду їх зупиняти, бо вони хочуть до вашої країни, не моєї.

Я це мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І чесно кажучи, я би й не хотів, щоб вони йшли через Білорусь".

Передісторія:

  • Лукашенко запропонував в телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель утворити гуманітарний коридор для переходу мігрантів з Білорусі через Польщу до Німеччини.
  • Напередодні вночі мігранти штурмували польський кордон, одній групі вдалось прорватися.
  • Попри те, що білоруські силовики перемістили мігрантів в тимчасові місця розміщення всередині країни, частина з них залишається біля пункту перетину кордону "Кузниця".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоПольщабіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: