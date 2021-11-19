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Лукашенко визнав, що його силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:37
Лукашенко на інтерв'ю з ВВС. Фото ВВС World

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям проривати польський кордон.

Джерело: відповідь Лукашенка на питання журналіста в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Лукашенка: "Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми – слов’яни. Ми відчуваємо серцем. Наші військовослужбовці розуміють, що мігранти прямують до Німеччини. 

Можливо, хтось із них (прикордонників Білорусі - ред.) допомагав їм (мігрантам - ред.). Я не буду це навіть з’ясовувати".

Деталі: Водночас, Лукашенко наголосив, що не запрошував мігрантів до Білорусі, і не збирався силоміць утримувати їх у межах кордонів Білорусі. 

Пряма мова: "Я казав їм, що я не збираюсь затримувати цих мігрантів на кордоні, не буду тримати їх, і навіть якщо вони будуть і далі йти (в напрямку польського кордону - ред.), я все одно не буду їх зупиняти, бо вони хочуть до вашої країни, не моєї.

Я це мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І чесно кажучи, я би й не хотів, щоб вони йшли через Білорусь".

Передісторія:

  • Лукашенко запропонував в телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель утворити гуманітарний коридор для переходу мігрантів з Білорусі через Польщу до Німеччини.
  • Напередодні вночі мігранти штурмували польський кордон, одній групі вдалось прорватися.
  • Попри те, що білоруські силовики перемістили мігрантів в тимчасові місця розміщення всередині країни, частина з них залишається біля пункту перетину кордону "Кузниця".

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоПольщабіженці


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