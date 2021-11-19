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Лукашенко признал, что его силовики могли помогать мигрантам прорывать границу

Пятница, 19 ноября 2021, 16:37
Лукашенко признал, что его силовики могли помогать мигрантам прорывать границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.

Источник: ответ Лукашенко на вопросы журналиста в интервью BBC

Прямая речь Лукашенко: "Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию.

Возможно, кто-то из них (пограничников Беларуси – ред.) помогал им (мигрантам – ред.). Я не буду это даже выяснять.

Детали: В то же время Лукашенко подчеркнул, что не приглашал мигрантов в Беларусь, и не собирался силой удерживать их в пределах границ Беларуси.

Прямая речь: "Я говорил им, что я не собираюсь задерживать этих мигрантов на границе, не буду держать их, и даже если они будут и дальше идти (в направлении польской границы – ред.), я все равно не буду их останавливать, потому что они хотят в вашу страну, не мою.

Я это имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь".

Предыстория:

  • Лукашенко предложил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель создать гуманитарный коридор для перехода мигрантов из Беларуси через Польшу в Германию.
  • Накануне ночью мигранты штурмовали польскую границу, одной группе удалось прорваться.
  • Несмотря на то, что белорусские силовики переместили мигрантов внутрь страны во временные места размещения, часть из них остаются у пункта пересечения границы Кузница.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашенкоПольшабеженцы
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