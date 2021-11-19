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У Львові послабили карантин – відкривають школи, гуртки та секції

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:45
У Львові послабили карантин – відкривають школи, гуртки та секції
фото: львівська міськрада

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, учні 5-11 класів повертаються до навчання у школах, а також працюватимуть заклади культури, гуртки та секції.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання COVID-19.

Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції".

Деталі: Садовий наголосив, що усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Нагадаємо: За добу 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 725 смертей від неї.

Українська правда
Теми: Львівкарантинкоронавірус
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