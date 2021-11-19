Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Львові послабили карантин – відкривають школи, гуртки та секції

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:45
фото: львівська міськрада

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, учні 5-11 класів повертаються до навчання у школах, а також працюватимуть заклади культури, гуртки та секції.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання COVID-19.

Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції".

Деталі: Садовий наголосив, що усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Нагадаємо: За добу 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 725 смертей від неї.

Українська правда
Теми: Львівкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями

Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами

Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах

фото, відео, оновленоМітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

фото, доповнено"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

Усі новини...
Львів
Лідера "антивакцинаторів" Стахіва заарештували, застава – 1 млн гривень
Затримання лідера "антивакцинаторів" Стахіва: Під судом дві шеренги поліції і два мітинги
На Львівщині зменшується кількість хворих на коронавірус
Останні новини
04:55
4 тисячі людей у світі померли від COVID — найменше за рік пандемії
03:47
У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад
02:50
Переворот в Судані: військові погодилися звільнити прем'єра
01:50
Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима
00:48
У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями
23:55
Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
23:28
У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid
22:44
Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами
22:11
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
21:30
Спікеру польського Сенату надіслали посилку з вибухівкою
Усі новини...