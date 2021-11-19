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Во Львове ослабили карантин – открывают школы, кружки и секции

Пятница, 19 ноября 2021, 17:45
фото: львовский горсовет

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, учащиеся 5-11 классов возвращаются к учебе в школах, а также будут работать заведения культуры, кружки и секции.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Важнейшим из решений является восстановление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль. Пока рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19.

Также возобновляют работу с соблюдением отдельного протокола учреждения культуры, кружки и секции".

Детали: Садовый подчеркнул, что все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников.

Украинская правда
Темы: Львовкарантинкоронавирус
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