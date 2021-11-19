Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від початку добу бойовики уже 10 разів порушили тишу на Донбасі

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:08
Від початку добу бойовики уже 10 разів порушили тишу на Донбасі
Фото: Штаб ООС

Від початку доби з збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. У 5 випадках вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: Окупанти тричі вели вогонь в напрямку Мар’їнки, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Також в інших районах бойовики використовували під час обстрілів міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем і станкові протитанкові гранатомети.

Передісторія:

  • Вдень 19 листопада в штабі ООС повідомили, що на Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: