Від початку добу бойовики уже 10 разів порушили тишу на Донбасі

Від початку доби з збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. У 5 випадках вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: Окупанти тричі вели вогонь в напрямку Мар’їнки, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Також в інших районах бойовики використовували під час обстрілів міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем і станкові протитанкові гранатомети.

Передісторія: