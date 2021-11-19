Від початку добу бойовики уже 10 разів порушили тишу на Донбасі
П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:08
Від початку доби з збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. У 5 випадках вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook
Деталі: Окупанти тричі вели вогонь в напрямку Мар’їнки, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Також в інших районах бойовики використовували під час обстрілів міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем і станкові протитанкові гранатомети.
Передісторія:
- Вдень 19 листопада в штабі ООС повідомили, що на Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.
Українська правда