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С начала суток боевики уже 10 раз нарушили тишину на Донбассе

Пятница, 19 ноября 2021, 18:08
Фото: Штаб ООС

С начала суток с вооруженным формированием РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В 5 случаях они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Детали: Оккупанты трижды вели огонь в направлении Марьинки, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также в других районах боевики использовали при обстреле минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, гранатометы различных систем и станковые противотанковые гранатометы.

Предыстория:

  • Днем 19 ноября в штабе ООС сообщили, что на Донбассе в результате вражеского огня погиб военнослужащий Объединенных сил.

Темы: ДонбассООС
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