С начала суток боевики уже 10 раз нарушили тишину на Донбассе
Пятница, 19 ноября 2021, 17:08
С начала суток с вооруженным формированием РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В 5 случаях они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Детали: Оккупанты трижды вели огонь в направлении Марьинки, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Также в других районах боевики использовали при обстреле минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, гранатометы различных систем и станковые противотанковые гранатометы.
Предыстория:
- Днем 19 ноября в штабе ООС сообщили, что на Донбассе в результате вражеского огня погиб военнослужащий Объединенных сил.