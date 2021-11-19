С начала суток боевики уже 10 раз нарушили тишину на Донбассе

С начала суток с вооруженным формированием РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В 5 случаях они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Детали: Оккупанты трижды вели огонь в направлении Марьинки, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также в других районах боевики использовали при обстреле минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, гранатометы различных систем и станковые противотанковые гранатометы.

Предыстория: