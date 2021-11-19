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ЄС та НАТО "підігрують" Україні, яка "постійно зазіхає на Крим" – Лавров

П'ятниця, 19 листопада 2021, 18:03
ЄС та НАТО підігрують Україні, яка постійно зазіхає на Крим – Лавров
путін та лавров, фото тасс

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не залишить поза увагою "найгрубіші провокації НАТО і ЄС". За його словами Київ "постійно зазіхає на Крим", а Захід "підіграє мілітаристам в Україні".

Джерело: Лавров під час пресконференції після зустрічі з чинним головою ОБСЄ, очільником МЗС Швеції Анн Лінде, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Лаврова: "Ми відкриті до діалогу із нашими західними колегами...

Ми не будемо заплющувати очі на ті грубі провокації, які повсякденно ми спостерігаємо з боку членів НАТО і все частіше і частіше з боку Євросоюзу, у тому числі в його спробах підігравати мілітаристам в Україні, організовувати якісь навчально-тренувальні військові місії для українців, готувати українську армію до тих самих дій, якими нам постійно погрожують, заявляючи, що візьмуть силою Донбас, не бажаючи виконувати Мінські домовленості, зазіхають на російський Крим".

Нагадаємо: Представники Міністерства оборони й Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вперше в історії беруть участь у кібернавчаннях Cyber Flag 21.

Теми: КримДонбасокупаціяРосіяЛавров
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