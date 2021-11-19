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ЕС и НАТО "подыгрывают" Украине, которая "постоянно посягает на Крым" – Лавров

Пятница, 19 ноября 2021, 18:03
ЕС и НАТО подыгрывают Украине, которая постоянно посягает на Крым – Лавров
путин и лавров, фото тасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без внимания "грубейшие провокации НАТО и ЕС". По его словам, Киев "постоянно посягает на Крым", а Запад "подыгрывает милитаристам в Украине".

Источник: Лавров во время пресс-конференции после встречи с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Лаврова: "Мы открыты к диалогу с нашими западными коллегами...

Мы не будем закрывать глаза на те грубые провокации, которые повседневно наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам в Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем же действиям, которыми нам постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, не желая выполнять Минские договоренности, посягают на российский Крым".

Напомним: Представители Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины впервые в истории принимают участие в киберобучениях Cyber ​​Flag 21.

Темы: КрымДонбассоккупацияРосcияЛавров
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