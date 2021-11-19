Росія інформаційно атакує українську е-систему охорони здоров'я - МОЗ
Українська електронна система охорони здоров'я зазнала інформаційної атаки з території РФ.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує заступницю міністра охорони здоров'я Марія Карчевич
Пряма мова: "Слідом за інформаційною компанією, яка спрямована проти вакцинації від COVID-19, ми бачимо ознаки інформаційної атаки російської сторони на електронну систему охорони здоров'я.
Останніми днями в інформаційному просторі з'являються відверто неправдиві статті, що стосуються реформ електронних лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я, у всіх матеріалах використовуються уже знайомі наративи російського телебачення про те, що система не витримує, а люди відмовляються від отримання послуг".
Деталі: Карчевич додала, що такі меседжі публікує група проросійських видань з метою посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я. Водночас вона наголосила на стабільності роботи е-системи.
За даними Карчевича, наразі е-системою охорони здоров'я користуються понад 32 млн українців, які обрали свого сімейного лікаря. Щодня у ній працюють понад 225 тисяч активних користувачів із понад 5000 медичних закладів.
Одночасно до е-системи внесено понад 523 млн. електронних медичних записів.
Передісторія:
- У жовтні Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.