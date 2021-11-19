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Росія інформаційно атакує українську е-систему охорони здоров'я - МОЗ

П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:24
Марія Карчевич. Фото: МОЗ

Українська електронна система охорони здоров'я зазнала інформаційної атаки з території РФ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує заступницю міністра охорони здоров'я Марія Карчевич

Пряма мова: "Слідом за інформаційною компанією, яка спрямована проти вакцинації від COVID-19, ми бачимо ознаки інформаційної атаки російської сторони на електронну систему охорони здоров'я.

Останніми днями в інформаційному просторі з'являються відверто неправдиві статті, що стосуються реформ електронних лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я, у всіх матеріалах використовуються уже знайомі наративи російського телебачення про те, що система не витримує, а люди відмовляються від отримання послуг".

Деталі: Карчевич додала, що такі меседжі публікує група проросійських видань з метою посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я. Водночас вона наголосила на стабільності роботи е-системи.

За даними Карчевича, наразі е-системою охорони здоров'я користуються понад 32 млн українців, які обрали свого сімейного лікаря. Щодня у ній працюють понад 225 тисяч активних користувачів із понад 5000 медичних закладів.

Одночасно до е-системи внесено понад 523 млн. електронних медичних записів.

Передісторія:

  • У жовтні Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Теми: МОЗРосіямедицина


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