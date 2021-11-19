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Россия информационно атакует украинскую е-систему здравоохранения - Минздрав

Пятница, 19 ноября 2021, 19:24

Украинская электронная система здравоохранения подверглась информационной атаке с территории РФ.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич

Прямая речь: "Вслед за информационной компанией, которая направлена против вакцинации от COVID-19, мы видим признаки информационной атаки российской стороны на электронного систему здравоохранения.

В последние дни в информационном пространстве появляются откровенно ложные статьи, касающиеся реформ электронных больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения, во всех материалах используются уже знакомые нарративы российского телевидения о том, что система не выдерживает, а люди отказывается от получения услуг".

Карчевич добавила, что такие месседжи публикует группа пророссийских изданий с целью посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. В то же время она отметила стабильность работы е-системы.

По данным Карчевич, в настоящее время е-системой здравоохранения пользуются более 32 млн украинцев, которые выбрали своего семейного врача. Ежедневно в ней работают более 225 тысяч активных пользователей из более 5000 медицинских учреждений.

При этом в е-систему внесено более 523 млн электронных медицинских записей.

Предыстория:

  • В октябре Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Темы: МинздравРосcиямедицина
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