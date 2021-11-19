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"Динамо" забиває "Чорноморцю" шість м’ячів у Києві

П'ятниця, 19 листопада 2021, 20:25
Динамо забиває Чорноморцю шість м’ячів у Києві
фото з соцмереж "Динамо"

У матчі 15 туру української Прем’єр-Ліги київське "Динамо" з рахунком 6:1 розгромило одеський "Чорноморець".

Джерело: трансляція поєдинку в Києві 19 листопада

Деталі: Зазначимо, що ця гра мала відбутися в Одесі, але була перенесена до Києва за домовленістю власників обох команд заради підготовки "Динамо" до матчу з "Баварією" у Лізі Чемпіонів і пройшла на стадіоні ім. Лобановського.

"Чорноморець" протримався без пропущених м’ячів не так і довго. Не допомогла одеситам і згода "Динамо" використати орендованих у киян футболістів. На 28-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Влучним ударом відзначився Віталій Буяльський після помилки захисту одеситів - 1:0. За дві хвилини рахунок став 2:0. Вітіньйо пробив у верхній кут воріт "Чорноморця" з метрів 19-ти.

На 37-й хвилині Вітіньйо оформив дубль. Цього разу бразилець забив з пари метрів після відскоку м'яча від Іллі Шкуріна - 3:0. На 45-й хвилині "Чорноморець" один гол відіграв. Після подачі кутового Євгеній Ісаєнко пробив Георгія Бущана  - 3:1.

У другому таймі інтриги не вийшло і у ворота одеситів залетіли ще три м'ячі. На 48-й хвилині Денис Гармаш пробив з метрів 27-ми у кут воріт "Чорноморця" - 4:1. Через п’ять хвилин після удару Гармаша м'яч поцілив у руку гравцю "Чорноморця", і суддя вказує на 11-ть метрів. Судді ВАР хвилин з п’ять дивилися момент з можливим положенням поза грою в динамівців, але рішення головного арбітра залишилося незмінним. З 11-ти метрів Буяльський леко переграє голкіпера "Чорноморця" - 5:1.

До завершення поєдинку у киян було з пару-трійку моментів біля воріт "Чорноморця", але забили кияни лише один гол. На 82-й хвилині після навісу від Де Пени Денис Кулач ударом головою робить рахунок 6:1.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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