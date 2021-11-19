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"Динамо" забивает "Черноморцу" шесть мячей в Киеве

Пятница, 19 ноября 2021, 21:25
фото из соцсетей "Динамо"

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 6:1 разгромило одесский "Черноморец".

Источник: трансляция поединка в Киеве 19 ноября

Детали: Отметим, что эта игра должна была состояться в Одессе, но была перенесена в Киев по договоренности собственников обеих команд ради подготовки "Динамо" к матчу с "Баварией" в Лиге Чемпионов и прошла на стадионе им. Лобановского.

"Черноморец" продержался без пропущенных мячей не так уж долго. Не помогло одесситам и согласие "Динамо" использовать арендованных у киевлян футболистов. На 28-й минуте счет в матче был открыт. Точным ударом отличился Виталий Буяльский после ошибки защиты одесситов – 1:0. Через две минуты счет стал 2:0. Витиньо пробил в верхний угол ворот "Черноморца" с метров 19-ти.

На 37-й минуте Витиньо оформил дубль. На этот раз бразилец забил с пары метров после отскока мяча от Ильи Шкурина - 3:0. На 45-й минуте "Черноморец" один гол отыграл. После подачи углового Евгений Исаенко пробил Георгия Бущана - 3:1.

Во втором тайме интриги не вышло и в ворота одесситов залетели еще три мяча. На 48-й минуте Денис Гармаш пробил с метров 27 в угол ворот "Черноморца" - 4:1. Через пять минут после удара Гармаша мяч попал в руку игроку "Черноморца", и судья указывает на 11 метров. Судьи смотрели ВАР минут пять момент с возможным положением вне игры у динамовцев, но решение главного арбитра осталось неизменным. С 11-ти метров Буяльский леко обыгрывает голкипера "Черноморца" - 5:1.

До завершения поединка у киевлян было пару-тройку моментов у ворот "Черноморца", но забили киевляне лишь один гол. На 82-й минуте после навеса от Де Пены Денис Кулач ударом головой делает счет 6:1.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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